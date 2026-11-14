एमपी में मतदाता सूची में जुड़े 8.19 लाख नए नाम, कुल वोटरों की संख्या 5.48 करोड़ के करीब पहुंची

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मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 8.19 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत गुरुवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हो गई है। फरवरी 2026 में प्रकाशित एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब दो साल पहले मतदाताओं की संख्या में हुआ यह इजाफा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नई प्रारूप सूची में 4 लाख 38 हजार 361 महिला, 3 लाख 80 हजार 169 पुरुष और 33 थर्ड जेंडर मतदाता जुड़े हैं। अब प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 82 लाख 85 हजार 144 और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 65 लाख 13 हजार 547 हो गई है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 937 दर्ज की गई है।