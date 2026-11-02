एमपी: अब उज्जैन में होगी भगवान कृष्ण पर रिसर्च, बनेगी हाईटेक लाइब्रेरी; मंदिरों की जमीन से कमाई बढ़ाएगी सरकार!

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भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, विचारों और उनसे जुड़े स्थलों को लेकर मध्यप्रदेश में अब शोध और प्रचार-प्रसार की नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके तहत उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण पर केंद्रित अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों और शोध पत्रों को सुरक्षित रखने के साथ अध्ययन की सुविधा मिलेगी। वहीं, भगवान श्रीकृष्ण पर आधारित वृत्तचित्र, नाटक और संगीत कार्यक्रमों के लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल शुरू करने की भी योजना है। खास बात यह है कि सरकार अब मंदिरों से जुड़ी जमीनों को भी मंदिरों की आय का स्रोत बनाने पर विचार कर रही है। इन जमीनों पर खेती के साथ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बड़े मंदिरों की आय का एक हिस्सा आसपास की गौशालाओं और वृंदावन गांवों की व्यवस्था सुधारने में लगाने का सुझाव भी दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की कार्यसमिति की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के विचार आज भी जीवन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, कृषि और गौ-संवर्धन जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक हैं। इसलिए इन विषयों पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विचार सत्र और संगोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिए।