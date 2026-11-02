भोपाल में दर्दनाक कांड: पहले परिवार के चार लोगों का कत्ल, फिर ट्रेन के सामने कूदकर दी जान? पांच मौतों से सनसनी

राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी में एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में चार लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है। वहीं परिवार के मुखिया का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां में रेलवे ट्रैक पर मिला। शुरुआती आशंका है कि नरेंद्र साहू ने पहले अपनी मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या की और इसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों घटनास्थलों पर जांच शुरू कर दी है।

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