देवास: खातेगांव टीआई की पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति, परिवार को एक करोड़ की सहायता देगी सरकार

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देवास जिले के खातेगांव में ट्रक से कुचलकर थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। साथ ही दिवंगत टीआई की पत्नी को उप निरीक्षक (एसआई) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने घटना को कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई दुखद घटना बताते हुए दिवंगत टीआई को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।