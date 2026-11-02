देवास: खातेगांव टीआई की पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति, परिवार को एक करोड़ की सहायता देगी सरकार
खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने और पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का एलान किया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन को घटनास्थल पर भेजा गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
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देवास जिले के खातेगांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्तव्य निर्वहन करते हुए थाना प्रभारी श्री दिलीप पुरी जी के दिवंगत होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। घटना की जांच के लिए स्पेशल DG श्री उपेंद्र जैन को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया है। मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वीर बलिदानी श्री दिलीप पुरी जी की धर्मपत्नी को एसआई के पद पर अनुकंपा नियुक्ति एवं परिवार को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 2, 2026
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अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने पहुंचे टीआई को कुचला
देवास जिले के खातेगांव में सोमवार तड़के करीब दो बजे हरदा-नेमावर हाईवे पर यह घटना हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा वाहन गुजरने वाला है। इसके बाद खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी पुलिस टीम के साथ चेकिंग के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान संदिग्ध आयशर वाहन को रोकने की कोशिश में चालक और टीआई के बीच झूमाझटकी हुई। आरोप है कि चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया, जिससे टीआई नीचे गिर गए और ट्रक का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। मामले में शराब तस्करी के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
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