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देवास: खातेगांव टीआई की पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति, परिवार को एक करोड़ की सहायता देगी सरकार

Mon, 02 Nov 2026 01:25 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 02 Nov 2026 01:25 PM IST
सार

खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने और पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का एलान किया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन को घटनास्थल पर भेजा गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
 

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MP Govt Announces Rs 1 Crore Aid, SI Job for Wife of Dewas Cop Killed by Truck
स्वर्गीय दिलीप पुरी - फोटो : amarujala

विस्तार
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देवास जिले के खातेगांव में ट्रक से कुचलकर थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। साथ ही दिवंगत टीआई की पत्नी को उप निरीक्षक (एसआई) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने घटना को कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई दुखद घटना बताते हुए दिवंगत टीआई को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। 
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अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने पहुंचे टीआई को कुचला
देवास जिले के खातेगांव में सोमवार तड़के करीब दो बजे हरदा-नेमावर हाईवे पर यह घटना हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा वाहन गुजरने वाला है। इसके बाद खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी पुलिस टीम के साथ चेकिंग के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान संदिग्ध आयशर वाहन को रोकने की कोशिश में चालक और टीआई के बीच झूमाझटकी हुई। आरोप है कि चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया, जिससे टीआई नीचे गिर गए और ट्रक का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। मामले में शराब तस्करी के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

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