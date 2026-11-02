मध्यप्रदेश: देश में हर साल दो को मिलेंगे 12-12 लाख की वीर भारत फैलोशिप, बैतूल में बनेगा जनजातीय संग्रहालय

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मध्यप्रदेश में भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत पर शोध को प्रोत्साहित करने के लिए वीर भारत फैलोशिप शुरू की जाएगी। इसके तहत हर साल दो अध्येताओं को एक-एक साल के लिए 12 लाख रुपए की फैलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा बैतूल में केंद्र सरकार के सहयोग से आरण्यक युगयुगीन जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, उज्जैन के कोठी महल में वीर भारत संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में वीर भारत न्यास की कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें फैलोशिप, जनजातीय संग्रहालय और उज्जैन में बनने वाले वीर भारत संग्रहालय से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैलोशिप के माध्यम से प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक के इतिहास, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले चिंतकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के कार्यों के साथ देश और प्रदेश की संस्कृति पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।