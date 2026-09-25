मध्यप्रदेश: कमजोर हो रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया? ग्वालियर-चंबल में भाजपा के अंदर की गुटबाजी खुलकर आ रही सामने

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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाह के समर्थकों के बीच विकास कार्यों के श्रेय को लेकर राजनीतिक खींचतान अब सार्वजनक रूप से सामने आ रही है। भरत सिंह कुशवाह को भाजपा के वरिष्ठ नेता और विस स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी बताया जाता है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कई समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। इससे क्षेत्र में सिंधिया का राजनीतिक प्रभाव भाजपा के भीतर तेजी से बढ़ा। हालांकि, समय के साथ क्षेत्र में भाजपा के पुराने नेताओं और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच राजनीतिक भूमिका, स्थानीय प्रतिनिधित्व और विकास कार्यों के श्रेय को लेकर खींचतान की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। हाल की घटनाओं ने एक बार फिर इस चर्चा को तेज कर दिया है कि क्या ग्वालियर-चंबल में सिंधिया के सामने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चुनौती बढ़ रही है? खासकर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए जाने और इसके बाद भाजपा से जुड़े दो समूहों के बीच विवाद ने पार्टी के अंदर के समीकरणों को चर्चा में ला दिया है।