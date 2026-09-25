बेटियों को गोद लेने का बढ़ा चलन: 5 साल में सबसे ज्यादा बच्चों को मिला परिवार, 57% बेटियां, वेटिंग 3 साल तक

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सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति साहू के मुताबिक पहले कई परिवार सिर्फ बेटे को गोद लेने की इच्छा रखते थे, लेकिन अब बेटियों को लेकर भी परिवार आगे आ रहे हैं। कारा के पंजीयन में परिवारों को लड़की, लड़का या कोई पसंद नहीं का विकल्प मिलता है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे परिवार भी हैं, जिनके यहां पहले से एक बेटा है और वे परिवार पूरा करने के लिए बेटी को गोद लेना चाहते हैं। वहीं, ऐसे दंपती भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और वे बेटी को अपनाने की इच्छा लेकर आ रहे हैं।बच्चे को गोद लेने के इच्छुक परिवारों की संख्या बढ़ने के साथ प्रतीक्षा अवधि भी लंबी हो गई है। प्रीति साहू के अनुसार नए पंजीयन के बाद प्रतीक्षा सूची में करीब 1500 के आसपास परिवार हो सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कई मामलों में परिवारों को ढाई से तीन साल, साढ़े तीन साल और कुछ मामलों में चार साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। मातृ छाया सेवा भारती के अनुसार, पहले पंजीयन के बाद करीब एक से डेढ़ साल में बच्चा मिल जाता था, लेकिन अब इच्छुक परिवारों की संख्या बढ़ने से कई मामलों में ढाई से तीन साल तक इंतजार करना पड़ रहा है।बच्चे को गोद लेने के इच्छुक परिवार बढ़ने के बावजूद बच्चों की उपलब्धता सीमित है। संस्थान में रहने वाला हर बच्चा तत्काल दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाता है। इसके अलावा बच्चे की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर परिवारों की प्राथमिकताएं भी प्रतीक्षा अवधि को प्रभावित करती हैं।वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 792 बच्चों को गोद लिया गया। गुजरात में 547, तमिलनाडु में 501, कर्नाटक में 377, ओडिशा में 308, तेलंगाना में 307, पश्चिम बंगाल में 237 और उत्तर प्रदेश में 231 बच्चों को परिवार मिला। मध्य प्रदेश 221 बच्चों के साथ नौवें स्थान पर रहा। राजस्थान 172 दत्तक ग्रहण के साथ दसवें स्थान पर रहा।बच्चा गोद लेने के इच्छुक परिवार कारा के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करते हैं। इसके बाद जरूरी दस्तावेज जमा किए जाते हैं। संस्था की ओर से परिवार का होम वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें परिवार की आर्थिक, भावनात्मक और चिकित्सकीय स्थिति की जांच शामिल होती है। रिपोर्ट के आधार पर परिवार प्रतीक्षा सूची में आता है और तय प्रक्रिया के तहत बच्चे का दत्तक ग्रहण होता है। रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के मामले में भी अब निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। मिशन वात्सल्य के माध्यम से रिलेटिव अडॉप्शन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुनर्विवाह के मामलों में सौतेले पिता या माता के जरिए बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने का प्रावधान भी है।विदेशी दत्तक ग्रहण के मामलों में एनआरआई, विदेशी नागरिक और ओसीआई श्रेणी के परिवार शामिल होते हैं। पहले कोशिश होती है कि बच्चे को भारत में ही परिवार मिले। विशेष जरूरत या चिकित्सकीय समस्या वाले बच्चों के मामले में भी पहले देश में ही परिवार तलाशने की कोशिश की जाती है। भारत में परिवार नहीं मिलने पर तय प्रक्रिया के तहत अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।