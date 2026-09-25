एमपी में आज से 351 बसों की दौड़, सीसीटीवी-पैनिक बटन से लैस; 15 हजार बसों का लक्ष्य, गडकरी-सीएम करेंगे शुभारंभ

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मध्यप्रदेश में आज यानी 25 सितंबर से सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव शुरू होने जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में गांवों और शहरों को बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का आगाज होगा। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में प्रदेश के सात शहरों से 351 बसें सड़क पर उतरेंगी। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ नई बसें शुरू करने की योजना नहीं है, बल्कि बस संचालन को आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और रियल टाइम निगरानी से जोड़ने की कोशिश है।