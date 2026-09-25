एमपी: गडकरी बोले- ट्रांसपोर्ट से 40% प्रदूषण, जिम्मेदारी मेरी;बताया 1000 लोगों पर कितनी बसें होनी चाहिए?

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मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बड़े स्तर पर विस्तार देने की क्षमता है। गडकरी ने कहा कि देश में प्रति हजार आबादी पर फिलहाल करीब दो बसें हैं, जबकि वैश्विक मानक के अनुसार प्रति हजार लोगों पर आठ बसों की जरूरत बताई जाती है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर तेजी से काम करने का आग्रह किया। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाली बसें, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में डीजल बसों की तुलना में किराया करीब 30 प्रतिशत तक कम करने की दिशा में काम होना चाहिए, ताकि गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण आबादी भी आरामदायक ऐसी बस सेवा का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो प्रदूषण होता है, वो 40 परसेंट हवा प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री विभाग के कारण होता है, जिसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। मध्य प्रदेश में जो होता है, उसके लिए माननीय मंत्री ज़िम्मेदार हैं। पर हम इस प्रदूषण को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपये का पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट होता है। इसे इलेक्ट्रिक और नए मॉडल को अपना कर रोकना हैं। ताकि इस राशि को देश की जनता पर खर्च किया जा सके।