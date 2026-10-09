मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना: रजिस्ट्री पर सरकार और पटवारियों में सहमति, काम में पूरा सहयोग देने को तैयार संघ

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स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने योजना से जुड़े कामों में पूरा सहयोग देने की बात कही है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत काम करने के लिए आवश्यक न्यायिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने की बात कही है। शुक्रवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन और पटवारियों की भूमिका पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने चर्चा को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आवश्यक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, आदेश जारी होने और उसके विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद ही व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट होगी।