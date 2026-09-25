भोपाल पुलिस-वकील विवाद: फटकार के बाद निलंबित टीआई ने सोशल मीडिया से हटाया वीडियो, अब विभागीय कार्रवाई के संकेत

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जानकारी के अनुसार, निलंबित थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार ने गुरुवार सुबह व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस-वकील विवाद पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पर बड़े अधिकारियों को मिसगाइड करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही, उन्हें जांच से दूर करने का निवेदन किया था। वीडियो में उन्होंने कहा कि वही महिला अधिकारी छोटी-छोटी बातों पर मातहत पुलिसकर्मियों को मानसिक तनाव में रखती हैं। अहिरवार ने जहांगीराबाद क्षेत्र की जनता और उनका साथ देने वाले अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को उन पर गर्व है और वे लगातार फोन कर रहे हैं।टीआई ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी गलत काम या आपराधिक गतिविधि के कारण निलंबित नहीं किया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, इसलिए गांव के लोग और रिश्तेदार चिंता न करें। उन्होंने कहा था कि सत्य सूर्य के समान फिर से चमकेगा। इसी वीडियो को लेकर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। बड़े अधिकारियों की फटकार के बाद इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटा लिया गया है।गौरतलब है कि यह पूरा मामला 22 सितंबर की शाम गणेश विसर्जन के दौरान जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के खटलापुरा विसर्जन घाट के पास पीएचक्यू गेट नंबर-1 के सामने ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान शुरू हुआ था।आरक्षक हरि ओम वर्मा की शिकायत के मुताबिक, ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान लाल रंग की कार लेकर आ रहे वकील राकेश रावल को रोका गया था। आरोप है कि वकील ने नशे की हालत में पुलिसकर्मियों से अभद्रता की, सरकारी काम में बाधा डाली, धमकी दी और मारपीट की।ये भी पढ़ें-दूसरी ओर, अधिवक्ता राकेश रावल ने आरोप लगाया कि वे ट्रैफिक जाम में फंसे थे और पेट्रोल कम होने की बात कहने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। वकील का यह भी आरोप है कि उन्हें थाने ले जाकर अंधेरे में लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।वकीलों के जोरदार विरोध के बाद टीआई और दो आरक्षकों को पहले निलंबित किया गया। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अब निलंबित टीआई द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने और फिर उसे हटाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से वीडियो को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, यह विभागीय जांच के बाद स्पष्ट होगा।