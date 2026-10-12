एमपी: भोपाल में शराब ठेके की 2.75 करोड़ की एफडीआर फर्जी मिली, डिप्टी सीएम के पूर्व ओएसडी दीपम रायचूरा निलंबित

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मध्य प्रदेश में शराब ठेके से जुड़े मामले में आबकारी विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचूरा को निलंबित कर दिया है। वे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी भी रह चुके हैं। विभागीय जांच में भोपाल के शराब समूह बीपीएल/एफ-14 (पीएंडटी चौराहा) के ठेके के लिए जमा कराई गई 2.75 करोड़ रुपये से अधिक की ई-एफडीआर फर्जी पाई गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिखित जवाब में कहा कि यह एफडीआर उसके द्वारा जारी नहीं की गई थी। जांच में लाइसेंस जारी करने और हस्तांतरण की प्रक्रिया में भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। यह मामला वर्ष 2024-25 का है। आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने 12 अक्टूबर को निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, दो सदस्यीय जांच दल ने मामले की जांच की थी। जांच में रायचुरा की भूमिका में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।