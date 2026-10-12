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मध्यप्रदेश: कूनो से आई बुरी खबर..., आठ माह के चीता शावक की मौत, आशा के पांच में से अब चार शावक बचे

Mon, 12 Oct 2026 09:02 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 12 Oct 2026 09:02 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई मादा चीता आशा के करीब आठ माह के एक शावक की मौत हो गई। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह का पता चलेगा।

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Madhya Pradesh: 8-Month-Old Cheetah Cub Dies at Kuno, Namibian Cheetah Aasha Left With Four Cubs
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई मादा चीता आशा के एक शावक की मौत हो गई। करीब आठ माह के इस शावक का शव सोमवार को मिला। आशा के पांच शावकों में से एक सुबह निगरानी के दौरान दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद शावक मृत अवस्था में मिला। फिलहाल शावक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। वन विभाग के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा।
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कूनो में अब 53 चीते
शावक की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 53 रह गई है। इनमें 40 चीते भारत में जन्मे हैं। पार्क के 15 चीते फिलहाल खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा गांधी सागर अभयारण्य में चार और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (वीडीटीआर) में दो चीते हैं। इस तरह देश में चीतों की कुल संख्या अब 59 हो गई है। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर की ओर से सोमवार को जारी प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई। 
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