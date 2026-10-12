दिवाली-छठ पर भोपाल मंडल से चलेंगी 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें: मुंबई-पुणे से यूपी-बिहार तक जाने वालों को राहत

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रानी कमलापति-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 12 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। इसके 11-11 फेरे निर्धारित हैं। वहीं, रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक पूजा स्पेशल अक्टूबर और नवंबर में चार-चार फेरे लगाएगी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन 11 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी। पुणे-गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर दैनिक स्पेशल भी त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देंगी। रेलवे के अनुसार, इन दोनों सेवाओं के लिए अक्टूबर और नवंबर में 32-32 फेरे निर्धारित किए गए हैं।हडपसर-गाजीपुर सिटी स्पेशल 13 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी और इसके 12-12 फेरे निर्धारित हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस स्पेशल 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक तय दिनों में संचालित होगी। इसके अलावा सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस और वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल अक्टूबर-नवंबर में चार-चार फेरे लगाएंगी। इन ट्रेनों का ठहराव बीना, रानी कमलापति और इटारसी में रहेगा।अजमेर-रांची पूजा स्पेशल अक्टूबर से नवंबर के बीच नौ-नौ फेरे लगाएगी। इसका ठहराव गुना स्टेशन पर होगा। जोधपुर-चेन्नई बीच पूजा स्पेशल अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों पर रुकेगी।इंदौर-सूबेदारगंज और उधना-प्रयागराज स्पेशल भी अक्टूबर से नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। उधना-प्रयागराज स्पेशल रूठियाई-गुना मार्ग से होकर गुजरेगी।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन की तारीख, समय और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेलवन एप या हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त कर लें।