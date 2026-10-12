एमपी: पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल, चार बार विधायक और एक बार बालाघाट से सांसद रहे

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मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने डॉ. बिसेन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। इधर, मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाने या नई नियुक्ति के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले हैं। उनका प्रदेश की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है। वे विधायक, कैबिनेट मंत्री और सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वर्ष 2019 में वे बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनकी जगह भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया था। अब उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।