एमपी: पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल, चार बार विधायक और एक बार बालाघाट से सांसद रहे
मध्यप्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चार बार विधायक और बालाघाट से सांसद रह चुके बिसेन की नियुक्ति पर प्रदेश के नेताओं ने बधाई दी है। इधर, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनके कार्यकाल में विस्तार या नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है।
विस्तार
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महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा श्री ओम प्रकाश माथुर जी को केरलम, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को तमिलनाडु, श्री ब्रज मोहन राम जी को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव जी को कर्नाटक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन जी को उत्तराखंड एवं श्री दुष्यंत गौतम जी को सिक्किम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आप सभी का कार्यकाल सफल, यशस्वी एवं जनकल्याणकारी हो। आपके मार्गदर्शन में राज्य विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। @rashtrapatibhvn
विज्ञापनविज्ञापन— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) October 12, 2026
आयुर्वेद व होम्योपथी के चिकित्सक हैं बिसेन
डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया में हुआ था। वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत विधानसभा चुनावों से की और चार बार विधायक चुने गए। वे पहली बार 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1993, 1998 और 2003 में भी विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2003 से 2005 तक उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा, वर्ष 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। राजनीति के साथ उनका जुड़ाव सामाजिक कार्यों से भी रहा है। वे आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सक भी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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श्री ढाल सिंह बिसेन जी को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाए जाने पर अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक पारिवारिक मित्र के रूप में यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जब मैं पहली बार बालाघाट से सांसद बना था, तब ढाल सिंह बिसेन जी ने वर्ष 1990 में बरघाट(सिवनी) से पहली बार विधायक के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे सिवनी से सांसद भी रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और जैविक खेती की उनकी गहरी समझ के साथ-साथ एक लोकप्रिय डॉक्टर और राजनेता के रूप में उनका लंबा अनुभव मध्य प्रदेश से लेकर लोकसभा सांसद तक रहा। उनका अनुभव उत्तराखंड में काम आएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। हार्दिक बधाई। @DrBisenBJP @BJP4MP— Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) October 12, 2026
कर्नाटक से गहलोत रिटायर
उधर, कर्नाटक के मौजूदा राज्यपाल थावरचंद गहलोत का भी कार्यकाल पूरा हो गया है। सोमवार को राष्ट्रपति ने जिन छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की, उनमें डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वे गहलोत का सथान लेंगी। गहलोत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता व सांसद रह चुके हैं।