एमपी: भ्रष्टाचार में चालान पेश होने पर सतना की नगर परिषद कोठी के सीएमओ संजय सिंह निलंबित

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सतना नगर परिषद कोठी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) संजय सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। लोकायुक्त पुलिस की ओर से विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र (चालान) पेश किए जाने के बाद भोपाल स्थित नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस के रीवा संभाग ने संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 30 सितंबर 2026 को रीवा स्थित विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने मामले को विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 के रूप में दर्ज किया है।