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विधानसभा में खुली संविधान गैलरी, शाम को भाजपा की संगोष्ठीसंविधान दिवस पर मध्यप्रदेश विधानसभा में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल हुए। गैलरी में संविधान सभा के चित्रों और संविधान निर्माण में मध्यप्रदेश के योगदान को प्रदर्शित किया गया। शाम को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी भी आयोजित की गई।राजधानी में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले दस साल की तीसरी सबसे ठंडी रात रही। प्रदेश के 30 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया। दमोह 7.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं की 2026-27 की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को राहत दी है। अब दो अंकों के अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प मिलेगा। मंडल ने पहले जारी निर्देशों में संशोधन कर पिछले साल की व्यवस्था बहाल कर दी है। इससे फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा।खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले रामानुज गुर्जर के खिलाफ एक और शिकायत सामने आई है। परवलिया क्षेत्र के एक किसान ने सरकारी काम कराने के नाम पर ठगी की शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ अब तक 10 से अधिक शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी हैं। पुलिस पुराने मामलों के साथ वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी के पति ने शादी का झांसा देकर तीन महीने तक छात्रा का शारीरिक शोषण किया। शिकायत के बाद रातीबड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।भोपाल में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। किसानों ने जले ट्रांसफार्मर तीन दिन में बदलने, रोजाना 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली देने, बिजली चोरी के प्रकरण वापस लेने और 45 मीटर की बाध्यता खत्म करने की मांग की। स्मार्ट मीटर के बढ़े बिलों की जांच और अघोषित कटौती बंद करने का मुद्दा भी उठाया।