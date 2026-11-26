भोपाल: दो साल में 19 फीसदी बढ़े टीबी के मरीज, इलाज की निगरानी करने वालों को 15 महीने से नहीं मिला वेतन
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 26 Nov 2026 06:13 PM IST
सार
भोपाल में दो साल में टीबी मरीजों की संख्या 19.3% बढ़कर 12,850 हो गई है, लेकिन मरीजों को नियमित दवा दिलाने और उपचार की निगरानी करने वाले करीब 70 डॉट्स प्रोवाइडर को 15 महीने से मानदेय नहीं मिला। प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। भुगतान नहीं होने से कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
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विस्तार
राजधानी में टीबी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दो साल में मरीजों का आंकड़ा 19.3% बढ़कर 12,850 हो गया है, लेकिन दूसरी ओर टीबी उन्मूलन अभियान की जमीनी जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। करीब 70 डॉट्स प्रोवाइडर भुगतान के लिए जिला क्षय केंद्र से लेकर राज्य क्षय केंद्र तक चक्कर लगा रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ मरीजों की पहचान, नियमित दवा और उपचार पूरा कराने की चुनौती बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस काम में लगे कर्मचारियों को समय पर मेहनताना तक नहीं मिल रहा।
मरीज बढ़े, लेकिन निगरानी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय अटका
टीबी मरीजों को नियमित दवा दिलाने और उपचार पूरा कराने में डॉट्स प्रोवाइडर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन कर्मचारियों को मरीजों से लगातार संपर्क रखना होता है। हर महीने करीब 10 मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने और उनके उपचार का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बदले प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। भोपाल में करीब 70 डॉट्स प्रोवाइडर का आरोप है कि उन्हें पिछले 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस, राशन और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने जिला क्षय केंद्र और राज्य क्षय केंद्र में कई बार आवेदन देकर भुगतान की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली।
क्या भुगतान में देरी से मरीजों के उपचार पर भी पड़ेगा असर?
टीबी का इलाज लंबा चलता है। इसमें मरीजों को नियमित दवा लेना और निर्धारित अवधि तक उपचार पूरा करना जरूरी होता है। डॉट्स प्रोवाइडर मरीजों के संपर्क में रहकर दवा लेने की निगरानी करते हैं। मरीजों के उपचार में निरंतरता बनाए रखने में इनकी भूमिका अहम है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय इसमें काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या लंबे समय तक भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों का मनोबल और कामकाज प्रभावित नहीं होगा? हालांकि, अभी यह प्रमाणित नहीं है कि मानदेय में देरी के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी है या उनके उपचार में बाधा आई है। लेकिन भुगतान का संकट मरीजों की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जरूर पैदा करता है।
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टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य, जमीनी कर्मचारियों की अनदेखी
देश में टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मरीजों की पहचान, जांच, मुफ्त दवा, नियमित फॉलोअप और उपचार पूरा कराने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान 1.73 लाख से अधिक टीबी मामले दर्ज किए गए। इस अभियान में डॉट्स प्रोवाइडर मरीज और स्वास्थ्य विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसके बावजूद 15 महीने से मानदेय नहीं मिलना विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त बजट से किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि बजट और भुगतान की प्रक्रिया के बीच अड़चन कहां है और इसका जिम्मेदार कौन है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य केवल अभियान चलाने और आंकड़े जुटाने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए मरीजों के साथ-साथ उन कर्मचारियों की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी, जो घर-घर और मरीजों के बीच रहकर उपचार की कड़ी को बनाए रखते हैं।
यह भी पढ़ें-एमपी बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत: अब दो नंबर के सवालों में भी मिलेगा विकल्प, पेपर में पुरानी व्यवस्था लागू
विभाग के सामने तीन बड़े सवाल
- जब टीबी मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों की निगरानी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय 15 महीने से क्यों अटका है?
- भुगतान में देरी का कारण बजट की कमी है या विभागीय स्तर पर फाइलों और स्वीकृति की प्रक्रिया में लापरवाही?
- कर्मचारियों के बकाया भुगतान की तारीख कब तय होगी और भविष्य में हर महीने मानदेय देने की व्यवस्था कौन सुनिश्चित करेगा?
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मरीज बढ़े, लेकिन निगरानी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय अटका
टीबी मरीजों को नियमित दवा दिलाने और उपचार पूरा कराने में डॉट्स प्रोवाइडर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन कर्मचारियों को मरीजों से लगातार संपर्क रखना होता है। हर महीने करीब 10 मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने और उनके उपचार का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बदले प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। भोपाल में करीब 70 डॉट्स प्रोवाइडर का आरोप है कि उन्हें पिछले 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस, राशन और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने जिला क्षय केंद्र और राज्य क्षय केंद्र में कई बार आवेदन देकर भुगतान की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली।
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क्या भुगतान में देरी से मरीजों के उपचार पर भी पड़ेगा असर?
टीबी का इलाज लंबा चलता है। इसमें मरीजों को नियमित दवा लेना और निर्धारित अवधि तक उपचार पूरा करना जरूरी होता है। डॉट्स प्रोवाइडर मरीजों के संपर्क में रहकर दवा लेने की निगरानी करते हैं। मरीजों के उपचार में निरंतरता बनाए रखने में इनकी भूमिका अहम है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय इसमें काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या लंबे समय तक भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों का मनोबल और कामकाज प्रभावित नहीं होगा? हालांकि, अभी यह प्रमाणित नहीं है कि मानदेय में देरी के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी है या उनके उपचार में बाधा आई है। लेकिन भुगतान का संकट मरीजों की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जरूर पैदा करता है।
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टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य, जमीनी कर्मचारियों की अनदेखी
देश में टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मरीजों की पहचान, जांच, मुफ्त दवा, नियमित फॉलोअप और उपचार पूरा कराने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान 1.73 लाख से अधिक टीबी मामले दर्ज किए गए। इस अभियान में डॉट्स प्रोवाइडर मरीज और स्वास्थ्य विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसके बावजूद 15 महीने से मानदेय नहीं मिलना विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त बजट से किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि बजट और भुगतान की प्रक्रिया के बीच अड़चन कहां है और इसका जिम्मेदार कौन है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य केवल अभियान चलाने और आंकड़े जुटाने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए मरीजों के साथ-साथ उन कर्मचारियों की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी, जो घर-घर और मरीजों के बीच रहकर उपचार की कड़ी को बनाए रखते हैं।
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विभाग के सामने तीन बड़े सवाल
- जब टीबी मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों की निगरानी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय 15 महीने से क्यों अटका है?
- भुगतान में देरी का कारण बजट की कमी है या विभागीय स्तर पर फाइलों और स्वीकृति की प्रक्रिया में लापरवाही?
- कर्मचारियों के बकाया भुगतान की तारीख कब तय होगी और भविष्य में हर महीने मानदेय देने की व्यवस्था कौन सुनिश्चित करेगा?