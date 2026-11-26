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टीबी मरीजों को नियमित दवा दिलाने और उपचार पूरा कराने में डॉट्स प्रोवाइडर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन कर्मचारियों को मरीजों से लगातार संपर्क रखना होता है। हर महीने करीब 10 मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने और उनके उपचार का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बदले प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। भोपाल में करीब 70 डॉट्स प्रोवाइडर का आरोप है कि उन्हें पिछले 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस, राशन और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने जिला क्षय केंद्र और राज्य क्षय केंद्र में कई बार आवेदन देकर भुगतान की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली।टीबी का इलाज लंबा चलता है। इसमें मरीजों को नियमित दवा लेना और निर्धारित अवधि तक उपचार पूरा करना जरूरी होता है। डॉट्स प्रोवाइडर मरीजों के संपर्क में रहकर दवा लेने की निगरानी करते हैं। मरीजों के उपचार में निरंतरता बनाए रखने में इनकी भूमिका अहम है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय इसमें काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या लंबे समय तक भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों का मनोबल और कामकाज प्रभावित नहीं होगा? हालांकि, अभी यह प्रमाणित नहीं है कि मानदेय में देरी के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी है या उनके उपचार में बाधा आई है। लेकिन भुगतान का संकट मरीजों की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जरूर पैदा करता है।देश में टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मरीजों की पहचान, जांच, मुफ्त दवा, नियमित फॉलोअप और उपचार पूरा कराने पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान 1.73 लाख से अधिक टीबी मामले दर्ज किए गए। इस अभियान में डॉट्स प्रोवाइडर मरीज और स्वास्थ्य विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसके बावजूद 15 महीने से मानदेय नहीं मिलना विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त बजट से किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि बजट और भुगतान की प्रक्रिया के बीच अड़चन कहां है और इसका जिम्मेदार कौन है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य केवल अभियान चलाने और आंकड़े जुटाने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए मरीजों के साथ-साथ उन कर्मचारियों की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी, जो घर-घर और मरीजों के बीच रहकर उपचार की कड़ी को बनाए रखते हैं।- जब टीबी मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों की निगरानी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय 15 महीने से क्यों अटका है?- भुगतान में देरी का कारण बजट की कमी है या विभागीय स्तर पर फाइलों और स्वीकृति की प्रक्रिया में लापरवाही?- कर्मचारियों के बकाया भुगतान की तारीख कब तय होगी और भविष्य में हर महीने मानदेय देने की व्यवस्था कौन सुनिश्चित करेगा?