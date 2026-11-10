एमपी: सोनिया गांधी और अखिलेश यादव पर मंत्री विश्वास सारंग का हमला, बोले- चुनाव आते ही याद आ रहे भगवान राम

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मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के राम मंदिर दर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोनिया गांधी पर नेहरू परिवार की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। वहीं, अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर जाने की चर्चा पर कहा कि चुनाव नजदीक आते ही उन्हें भगवान राम याद आने लगे हैं।