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एमपी: मंडीदीप में राज्यसभा सांसद की कार का एक्सीडेंट, पीछे से डीएसपी की गाड़ी ने मारी टक्कर; सभी सुरक्षित

Sun, 04 Oct 2026 10:59 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 04 Oct 2026 10:59 AM IST
सार

रायसेन के मंडीदीप में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया की स्कॉर्पियो को पीछे से आ रही डीएसपी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। खेड़ापति माता मंदिर के पास हुए हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सांसद समेत सभी लोग सुरक्षित हैं।

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MP: Rajya Sabha MP Maya Naroliya's Car Hit by DSP Vehicle in Mandideep, All Safe
राज्यसभा सांसद की दूसरी गाड़ी से टक्कर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नारोलिया की स्कॉर्पियो रविवार को मंडीदीप में सड़क हादसे का शिकार हो गई। खेड़ापति माता मंदिर के पास उनकी कार को पीछे से आ रही डीएसपी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में सांसद, उनका स्टाफ और दूसरी गाड़ी में सवार लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक, माया नारोलिया निजी काम से भोपाल आ रही थीं। मंदिर के पास उनकी स्कॉर्पियो के सामने चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसे देखकर सांसद के चालक ने भी तुरंत ब्रेक लगाया। इसी दौरान पीछे से आ रही डीएसपी की गाड़ी के चालक को वाहन रोकने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और उसने सांसद की कार को पीछे से टक्कर मार दी। 
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हादसे में किसी को नहीं आई चोट 
टक्कर के बाद सांसद की स्कॉर्पियो और डीएसपी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि, हादसे में किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद दोनों वाहनों को वहां से रवाना कर दिया गया। सांसद के बेटे विकास नारोलिया ने बताया कि माया नारोलिया भोपाल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं। सामने वाली गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने के बाद यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। 
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