एमपी का 234 करोड़ का लग्जरी स्टेट प्लेन जल्द आएगा, वॉयस कंट्रोल केबिन और खास सीटों समेत जानें क्या है खास

विज्ञापन

करीब सवा दो साल पहले नए सरकारी विमान की खरीद को मिली मंजूरी के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर का चैलेंजर 3500 विमान अगले सप्ताह नवरात्र के दौरान दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। कस्टम क्लीयरेंस और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे भोपाल लाया जाएगा। विमान की खरीद करीब 234 करोड़ रुपये में की गई है। इसके बीमा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विमानन विभाग ने बीमा कंपनियों से दरें मांगी हैं, जिन्हें 21 अक्टूबर तक देना होगा। सरकार के नए विमान का बीमा करीब 268 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। इसमें विमान के साथ यात्रियों और सामान का कवरेज भी शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने जुलाई 2024 में नया विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद खरीद संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर आदेश जारी किया गया। तकनीकी कारणों से विमान की डिलीवरी में देरी हुई।