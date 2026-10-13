मध्यप्रदेश: सीहोर में आदिवासियों के 12 मकान तोड़ने पर ST आयोग का नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा, CM कराएंगे जांच

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सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। मामला वन विकास निगम की कार्रवाई से जुड़ा है। आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, वन विभाग के प्रमुख सचिव, सीहोर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब और दस्तावेज देने को कहा है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है।