एमपी: 17 जिलों में 82 ग्रामीणों को मिले संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज, संपदा 2.0’ से आसान हुई प्रक्रिया

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मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को प्रदेश के 17 जिलों के 82 हितग्राहियों के संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन पूरा किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 34 हितग्राही छिंदवाड़ा जिले के हैं। डिजिटल तकनीक के जरिए पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।जिला स्तर पर देखें तो हरदा में 10 और सिंगरौली में छह हितग्राहियों के दस्तावेजों का पंजीयन पूरा हुआ। डिंडोरी, मंडला और रायसेन में पांच-पांच, जबकि अनूपपुर, उमरिया और नरसिंहपुर में तीन-तीन हितग्राहियों को इसका लाभ मिला। अशोकनगर, आलीराजपुर, कटनी, ग्वालियर, बालाघाट, श्योपुर, सागर और सीधी में एक-एक हितग्राही के दस्तावेजों का पंजीयन पूरा किया गया।