मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव: सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत, पंचायत उपचुनाव के नतीजे जारी

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मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। आगर-मालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 960 वोट से हराया। राजनगर में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम आया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पंचायत उपचुनाव के नतीजे भी जारी हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान कराया गया था। पंचायतों में खाली पदों को भरने के लिए वोट डाले गए थे। मतदान के बाद शनिवार को सभी संबंधित केंद्रों पर मतगणना कराई गई। सुरक्षा को देखते हुए मतगणना स्थलों पर पुलिस बल भी लगाया गया था।