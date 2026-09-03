मध्य प्रदेश: जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के नए कुलगुरु बने प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत

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जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को नया कुलगुरु मिल गया है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के समाजशास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत को जीवाजी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया है। राज्यपाल की तरफ से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत का कार्यकाल चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक रहेगा। उनकी सेवा शर्तें और अन्य नियम विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार निर्धारित होंगे। प्रो. राजपूत वर्तमान में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में समाजशास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अब उन्हें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।