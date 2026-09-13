भोपाल: 500 एंट्री और फिर अंदर का खेल, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर आधी रात को स्पा सेंटर पर छापा; 22 लोग पकड़ाए

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पुलिस के अनुसार, पिपलानी थाना क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने पिंक स्पा सेंटर को लेकर शिकायतें की थीं। शिकायतों में सेंटर में देर रात तक युवक-युवतियों की संदिग्ध आवाजाही और कथित अनैतिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया था। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के निर्देश पर शिकायत की गोपनीय जांच कराई गई। प्रारंभिक जानकारी की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने शनिवार देर रात सेंटर पर दबिश दी।पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सेंटर में प्रवेश के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाता था। इसके बाद युवतियों से कथित तौर पर अलग सौदा किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस को मौके से संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, पूरे मामले की वास्तविकता पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।ये भी पढ़ें-पुलिस अब स्पा सेंटर के संचालन की अनुमति, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही सेंटर के संचालक, कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि सेंटर में कथित गतिविधियां कब से संचालित हो रही थीं और इसमें अन्य लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।