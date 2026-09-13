'जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, उनके नाम पर रखे रास्ते'-मानवाधिकार आयोग के मंच से CM मोहन का कांग्रेस पर हमला

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ध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मानवाधिकार के बहाने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया, जिन्होंने देश को गुलाम बनाकर रखा था। ऐसे लोगों के नाम पर शासन ने मार्गों के नाम तक रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार का अर्थ सभी को समान अवसर और सम्मान देना है। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वोट की राजनीति के कारण कई बार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और इससे समाज के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हुईं।