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एमपी: हनुमान अंश’ के बुंदेली गायक सुनील लोधी से मिले सीएम यादव, सरकार देगी एक लाख की सम्मान निधि

Thu, 03 Sep 2026 10:46 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 03 Sep 2026 10:46 PM IST
सार

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बुंदेली गीत से लोकप्रिय हुए सागर के युवा गायक सुनील लोधी से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। सरकार सुनील को एक लाख रुपये की सम्मान निधि के साथ संगीत की पढ़ाई और आंखों के उपचार में भी मदद करेगी।

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Madhya Pradesh: Government to award an honorarium of ₹1 lakh to Bundeli singer Sunil Lodhi, known as ‘Hanuman
युवा गायक सुनील लोधी ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फिल्म हनुमान अंश के बुंदेली गीत से चर्चा में आए सागर जिले के युवा गायक सुनील लोधी से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। जन्म से दृष्टिबाधित सुनील की गायकी की प्रतिभा से प्रभावित मुख्यमंत्री ने उन्हें एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की। साथ ही उनकी आंखों की रोशनी के उपचार के लिए जरूरी सहयोग और संगीत की औपचारिक शिक्षा दिलाने में भी मदद का भरोसा दिया। सुनील लोधी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश के लिए बुंदेली में गीत गाया है। ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई’ गीत सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सुनील ने तंबूरा बजाकर यह गीत भी सुनाया। 
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बचपन से गायन में रुचि
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनील में बचपन से ही गायन के प्रति रुचि और प्रतिभा रही है। उनकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संगीत विद्यालय से औपचारिक संगीत पाठ्यक्रम पूरा करने में सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों को आगे लाने के लिए टैलेंट सर्च जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। ख्यमंत्री ने सुनील और उनके माता-पिता का सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। 
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मुख्यमंत्री के आग्रह पर कृष्ण भजन भी सुनाया
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के आग्रह पर सुनील ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ा भजन ‘जन्म लए रघुराई, ब्रज में बज रही बधाई’ भी सुनाया। उनकी प्रस्तुति पर मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस दौरान सुनील के पिता महेंद्र सिंह लोधी, मां भाग बाई, संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी, बुंदेली टीवी चैनल के सचिन चौधरी और सुनील के मित्र मौजूद रहे।
 
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