एमपी: हनुमान अंश’ के बुंदेली गायक सुनील लोधी से मिले सीएम यादव, सरकार देगी एक लाख की सम्मान निधि

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फिल्म हनुमान अंश के बुंदेली गीत से चर्चा में आए सागर जिले के युवा गायक सुनील लोधी से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। जन्म से दृष्टिबाधित सुनील की गायकी की प्रतिभा से प्रभावित मुख्यमंत्री ने उन्हें एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की। साथ ही उनकी आंखों की रोशनी के उपचार के लिए जरूरी सहयोग और संगीत की औपचारिक शिक्षा दिलाने में भी मदद का भरोसा दिया। सुनील लोधी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश के लिए बुंदेली में गीत गाया है। ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई’ गीत सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सुनील ने तंबूरा बजाकर यह गीत भी सुनाया।