भोपाल: युवक ने खुद को कुंवारा बताकर युवती का किया शोषण, सगाई होते ही मंगेतर को भेजे निजी फोटो-वीडियो

राजधानी भोपाल में पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर शादी का झांसा देते हुए एक युवती से संबंध बनाए। जब युवती को हकीकत पता चली तो उसने रिश्ता खत्म कर लिया और परिवार की मर्जी से दूसरे युवक से सगाई कर ली। लेकिन पूर्व प्रेमी को युवती का यह फैसला इतना नागवार गुजरा कि उसने बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। आरोपी ने युवती के पुराने निजी फोटो और वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिए। इसके चलते युवती की सगाई टूट गई। इस घटना से आहत युवती ने अब मिसरोद थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।

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