Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Top stories from Bhopal: Heated debate on the master plan on the very first day; four special trains to run af

भोपाल की बड़ी खबरें: मास्टर प्लान पर पहले दिन ही तीखी बहस, छठ के बाद चार स्पेशल ट्रेनें, युवक ने दी जान

Mon, 16 Nov 2026 07:12 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 16 Nov 2026 07:12 PM IST
सार

भोपाल में मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के पहले दिन अरेरा कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण को लेकर विरोध हुआ। कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन करेगी। मैनिट के प्रोफेसर डॉ. राहुल तिवारी के लोक परिवहन पर शोध को पेटेंट मिला है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे भी बढ़ाए हैं।

विज्ञापन
Top stories from Bhopal: Heated debate on the master plan on the very first day; four special trains to run af
भोपाल की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भोपाल में आज की प्रमुख खबरें
विज्ञापन


1. मास्टर प्लान पर पहले दिन ही तीखी बहस:
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई में पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आ गए। अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण को वैध करने के प्रस्ताव का रहवासियों ने विरोध किया। आवासीय इलाकों में कारोबार के खिलाफ चार हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं।

2. भोपाल में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन:
दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम की जगह अब 26 नवंबर को भोपाल में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। इसमें एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। राहुल गांधी के शामिल होने की भी चर्चा है, हालांकि उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
विज्ञापन


3. मैनिट के शोध को मिला पेटेंट:
प्रोफेसर डॉ. राहुल तिवारी के लोक परिवहन सेवा नियोजन और मूल्यांकन से जुड़े शोध को पेटेंट मिला है। भोपाल की सिटी बसों में सफर करने वाले 437 यात्रियों की राय के आधार पर तैयार मॉडल में उम्र, आमदनी, शिक्षा और सुरक्षा समेत सात पैमानों को शामिल किया गया है। अब यात्रियों की जरूरतों के आधार पर बस सेवाओं की गुणवत्ता जांची जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


4. छठ के बाद यात्रियों को राहत, चार स्पेशल ट्रेनें:
भोपाल मंडल से 18 से 28 नवंबर के बीच चार विशेष ट्रेनें गुजरेंगी। इनमें रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल के तीन अतिरिक्त फेरे और रक्सौल-मुंबई, मधुबनी-अहमदाबाद व बरौनी-बांद्रा की एक-एक तरफा ट्रेन शामिल हैं। बीना, विदिशा, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर और इटारसी में ठहराव मिलेगा।


यह भी पढ़ें-भोपाल मास्टर प्लान की सुनवाई: पूर्व आईएएस और विधायक भिड़े, बोले- आपने पांच कॉलोनियों की नियम विरुद्ध अनुमति दी


5. प्रेम विवाह नहीं होने से तनाव में युवक ने दी जान:
भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में रहने वाले 22 वर्षीय अखिलेश अहिरवार की जहरीला पदार्थ खाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, वह इंदौर की युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के परिवार की सहमति नहीं मिलने से तनाव में था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed