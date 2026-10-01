करंट से अधिवक्ता की मौत: पांच दिन बाद भी रहस्य बरकरार, अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

विज्ञापन

डीबी मॉल के सामने विद्युत खंभे में करंट आने से युवा अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की मौत के पांच दिन बाद भी हादसे की असली वजह सामने नहीं आ सकी है। खंभे में करंट कहां से आया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल अब भी बना हुआ है। मामले में एसआईटी गठित होने के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं होने पर कांग्रेस ने गुरुवार को डीबी मॉल के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बिजली विभाग और नगर निगम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महासचिव संजीव सक्सेना ने कहा कि शहर के सबसे व्यस्त और पॉश व्यावसायिक इलाकों में शामिल डीबी मॉल के सामने सड़क पार करते समय खंभे में करंट आने से एक होनहार युवा की जान चली गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह हजारों लोगों की आवाजाही होती है, वहां खंभे में करंट आना गंभीर लापरवाही है। पांच दिन बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि खंभे के रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की थी।