72 घंटे की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था: हमीदिया में 50 से ज्यादा ऑपरेशन टले, MBBS इंटर्न की मांग पूरी

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हड़ताल के दौरान हमीदिया अस्पताल की नियमित चिकित्सा व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में होने वाले नियमित ऑपरेशन टालने पड़े। बुधवार को भी करीब 40 नियमित ऑपरेशन नहीं हो सके, जबकि पिछले दिनों के मिलाकर टाले गए ऑपरेशन की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई। हालांकि आपातकालीन ऑपरेशन और जरूरी सेवाएं जारी रहीं। अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराया।हमीदिया की ओपीडी भी आंदोलन की चपेट में रही। बुधवार को ओपीडी सीमित समय के लिए खोली गई। करीब दो घंटे में लगभग 500 मरीज पहुंचे, जबकि सामान्य दिनों में यहां करीब 3 हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। कई मरीजों को डॉक्टर नहीं मिले और उन्हें बिना इलाज लौटना पड़ा। दूर-दराज के जिलों से आए मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा।स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर तीन दिन से कमला पार्क क्षेत्र में धरने पर बैठे थे। सड़क पर प्रदर्शन के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। डॉक्टरों के आंदोलन को जूनियर डॉक्टरों और वरिष्ठ रेजिडेंट्स का भी समर्थन मिला।सोमवार को मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रहे डॉक्टरों को रोकने के दौरान पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों ने लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया। सरकार ने अब इस मामले में भी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। घायल डॉक्टरों के उपचार की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं।इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। डॉक्टरों का कहना था कि मौजूदा स्टाइपेंड उनकी जिम्मेदारियों और दूसरे राज्यों में मिल रही राशि की तुलना में कम है। इसी मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, जो सोमवार को पुलिस कार्रवाई के बाद और तेज हो गया था।