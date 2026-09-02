फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह पर चौथी एफआईआर: होटल लीज दिलाने का झांसा देकर 50 लाख ठगे, भाई और साथी भी आरोपी

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खुद को बताया ट्रेनी आईएएस और अतिरिक्त निदेशक

सिवनी निवासी 31 वर्षीय गगन उपवंशी की शिकायत के अनुसार तृप्ति सिंह, सुधांशु सिंह और प्रखर ने खुद को मध्यप्रदेश पर्यटन में पदस्थ बताकर उनसे संपर्क किया। तृप्ति ने खुद को ट्रेनी आईएएस अधिकारी और मध्यप्रदेश पर्यटन की अतिरिक्त निदेशक बताया। इसके बाद मध्यप्रदेश पर्यटन का होटल लीज पर दिलाने का भरोसा देकर करीब 50 लाख रुपये ले लिए। लंबे समय तक होटल लीज पर नहीं मिलने पर गगन को संदेह हुआ। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि तृप्ति आईएएस अधिकारी नहीं है। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। विज्ञापन



पहले भी होटल लीज और नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप

बागसेवनिया पुलिस इससे पहले भी तृप्ति और उसके साथियों पर ठगी का मामला दर्ज कर चुकी है। बालाघाट निवासी व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज मामले में 39.17 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इसमें होटल और रिसॉर्ट लीज दिलाने के नाम पर 35.30 लाख और नौकरी लगवाने के नाम पर 3.87 लाख रुपये लेने की बात सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने इसमें से ऑनलाइन केवल एक लाख रुपये वापस किए थे। विज्ञापन विज्ञापन



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पूछताछ के लिए अशोकनगर जाएगी पुलिस

सहायक उपनिरीक्षक मनोज शर्मा के अनुसार तृप्ति सिंह पर अशोकनगर में दो मामले पहले से दर्ज हैं। बागसेवनिया थाने में अब उसके खिलाफ दो एफआईआर हो चुकी हैं। पुलिस टीम आरोपी को प्रोडक्शन रिमांड पर लेने के लिए अशोकनगर रवाना हो गई है। न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में ठगी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है।

सिवनी निवासी 31 वर्षीय गगन उपवंशी की शिकायत के अनुसार तृप्ति सिंह, सुधांशु सिंह और प्रखर ने खुद को मध्यप्रदेश पर्यटन में पदस्थ बताकर उनसे संपर्क किया। तृप्ति ने खुद को ट्रेनी आईएएस अधिकारी और मध्यप्रदेश पर्यटन की अतिरिक्त निदेशक बताया। इसके बाद मध्यप्रदेश पर्यटन का होटल लीज पर दिलाने का भरोसा देकर करीब 50 लाख रुपये ले लिए। लंबे समय तक होटल लीज पर नहीं मिलने पर गगन को संदेह हुआ। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि तृप्ति आईएएस अधिकारी नहीं है। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।बागसेवनिया पुलिस इससे पहले भी तृप्ति और उसके साथियों पर ठगी का मामला दर्ज कर चुकी है। बालाघाट निवासी व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज मामले में 39.17 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इसमें होटल और रिसॉर्ट लीज दिलाने के नाम पर 35.30 लाख और नौकरी लगवाने के नाम पर 3.87 लाख रुपये लेने की बात सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने इसमें से ऑनलाइन केवल एक लाख रुपये वापस किए थे।यह भी पढ़ें- सीलिंग का विरोध: कोलार बंद, BMC की अर्थी निकाली, व्यापारी बोले-कार्रवाई नहीं रुकी तो परिवार संग करेंगे आत्मदाह सहायक उपनिरीक्षक मनोज शर्मा के अनुसार तृप्ति सिंह पर अशोकनगर में दो मामले पहले से दर्ज हैं। बागसेवनिया थाने में अब उसके खिलाफ दो एफआईआर हो चुकी हैं। पुलिस टीम आरोपी को प्रोडक्शन रिमांड पर लेने के लिए अशोकनगर रवाना हो गई है। न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में ठगी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है।

होटल लीज दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली फर्जी ट्रेनी आईएएस अधिकारी तृप्ति सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसके खिलाफ भोपाल के बागसेवनिया थाने में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज हुआ है। यह उसके खिलाफ चौथी एफआईआर है। मामले में तृप्ति के भाई सुधांशु सिंह और साथी प्रखर को भी आरोपी बनाया गया है। इससे पहले अशोकनगर में दो और बागसेवनिया में एक मामला दर्ज हो चुका है।