आरजीपीवी में बदलेगा कॉपी जांचने का तरीका: अब स्क्रीन पर जांची जाएगी उत्तरपुस्तिका,अंक सीधे रिजल्ट में जुड़ेंगे

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राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था बदलने जा रही है। अब उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाकर कागज पर जांचने के बजाय स्कैन होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचेंगी। मूल्यांकनकर्ता इसी डिजिटल कॉपी पर अंक दर्ज करेगा और अंक सीधे विश्वविद्यालय के रिजल्ट सिस्टम में पहुंच जाएंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है, जो किसी विषय में कम अंक आने के बाद रीवैल्यूएशन कराते हैं। अभी कई बार रीवैल्यूएशन का परिणाम आने में इतना समय लग जाता है कि इस बीच अगले सेमेस्टर की परीक्षा आ जाती है। नई व्यवस्था में रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया भी डिजिटल होने से परिणाम जल्दी जारी करने की कोशिश होगी।