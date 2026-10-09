जेपी में डॉक्टर मनमर्जी से नहीं लिख सकेंगे सीटी और एमआरआई: विशेषज्ञ की जांच,हस्ताक्षर जरूरी,मरीजों बढ़ेगी भीड़

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भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में अब मेडिकल ऑफिसर और पीजीएमओ डॉक्टर अपने स्तर पर मरीजों को एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई की सलाह नहीं दे सकेंगे। इन जांचों के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञ की जांच, हस्ताक्षर और पदमुद्रा अनिवार्य कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने एक डॉक्टर द्वारा पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने का मामला सामने आने के बाद यह सख्ती की है। हालांकि, अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के बीच नई व्यवस्था मरीजों के लिए परेशानी भी बढ़ा सकती है। उन्हें जांच लिखवाने के लिए विशेषज्ञ के पास जाना होगा, जहां लंबी कतार और डॉक्टर के इंतजार का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल प्रबंधन का तर्क है कि कई बार मरीज की चिकित्सकीय जरूरत का पर्याप्त आकलन किए बिना ही सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महंगी जांचें लिख दी जाती हैं। इससे सरकारी खर्च बढ़ता है। नई व्यवस्था के जरिए जांचों की जरूरत और औचित्य सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर, सवाल यह है कि जब अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या ही पर्याप्त नहीं है, तब हर मरीज को उनके पास भेजने से इलाज की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी।