भोपाल में जुटे कांग्रेसी: नकुलनाथ बोले- कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जरूरी, समर्थकों ने लगाए सीएम बनाने के नारे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नकुलनाथ ने रोशनपुरा पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ सोनिया गांधी की पुस्तक का अनावरण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जरूरी है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है।नकुलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बनाने की मांग और उनके समर्थन में लगे पोस्टरों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका पहला प्यार छिंदवाड़ा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने छिंदवाड़ा में विकास कार्यों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसद बनने के बाद अब तक वहां एक भी सड़क नहीं बनी। देश में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद छिंदवाड़ा में विकास कार्य नहीं हुए।कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नकुलनाथ की लॉन्चिंग बताए जाने पर भाजपा के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नकुलनाथ पांच साल तक सांसद रह चुके हैं, ऐसे में उनकी लॉन्चिंग की बात बेमानी है। पीएसी की बैठकों में गैरमौजूदगी पर उन्होंने कहा कि नकुलनाथ संबंधित नेताओं को अनुपस्थिति का कारण बताते हैं। वहीं, कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि यह स्वाभाविक रूप से नकुलनाथ के हाथ में होगी।