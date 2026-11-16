दिल्ली की जगह भोपाल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन: 26 को संविधान रक्षा मार्च, राहुल गांधी के आने की भी चर्चा

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कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 25 और 26 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही थी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दो बसें भेजने का लक्ष्य था। भोपाल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। 25 नवंबर को ग्वालियर में तैयारियों की समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं को दिल्ली रवाना होना था। हालांकि, 15 नवंबर को एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके तहत दिल्ली का कार्यक्रम आगे के लिए स्थगित कर दिया गया और 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी भोपाल को दी गई है।एआईसीसी के निर्देश के मुताबिक मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रमुख प्रतिमा से होगी। यहां संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और संविधान की रक्षा की शपथ ली जाएगी। इसके बाद मार्च किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचेगा। जिला कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों और पार्टी के विभिन्न विभागों को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।कांग्रेस का अभियान केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी ने 22 से 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक अभियान' चलाने का फैसला किया है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करना और संबंधित मतदाताओं के बयान जुटाना होगा। वोट रक्षक प्रतिदिन सत्यापन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मंडल अध्यक्ष रोजाना इसकी निगरानी करेंगे। जिन बूथों पर काम धीमा रहेगा, वहां जाकर समीक्षा की जाएगी और निष्क्रिय वोट रक्षकों को बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं।मतदाता सूची के सत्यापन में सामने आने वाले तथ्यों को लेकर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' आयोजित की जाएंगी। चारपाई बैठक के प्रारूप में होने वाली इन चौपालों में मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों, बुजुर्गों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कई चौपालों में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे।अभियान की निगरानी के लिए रिपोर्टिंग का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। मंडल अध्यक्ष हर शाम ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी को जानकारी देंगे। जिला इकाई इसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाएगी और प्रदेश स्तर से प्रतिदिन रिपोर्ट एआईसीसी के राष्ट्रीय वॉर रूम को भेजी जाएगी। इसमें सत्यापन वाले बूथों, जांचे गए नामों और जुटाए गए बयानों का ब्योरा रहेगा। एआईसीसी ने अभियान की निगरानी के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों का कार्यकाल भी 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। उन्हें जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों में शामिल होने, मंडलवार चौपालों का कैलेंडर तैयार कराने और प्रत्येक चौपाल के लिए जिम्मेदार नेताओं को तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जबकि तीसरे चरण की समीक्षा रिपोर्ट 18 दिसंबर तक प्रस्तुत करनी होगी।कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों, बूथ सत्यापन, संविधान रक्षा मार्च और चौपालों की तस्वीरें व वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ पार्टी नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया जाएगा। आम नागरिकों को भी वोट रक्षक अभियान से जोड़ने की योजना है। इस तरह 26 नवंबर का संविधान रक्षा मार्च कांग्रेस के लिए सिर्फ एक दिन का राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में संगठन को सक्रिय करने की बड़ी कवायद के रूप में देखा जा रहा है।