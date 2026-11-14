भोपाल: होटल में पहचान छिपाकर ठहरे थे युवक-युवती, हिंदू संगठन पहुंचा तो खिड़की से टीन शेड पर कूदे; हंगामा

होटल में पहचान छिपाकर कमरा लेने और पकड़े जाने के डर से खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश का मामला सामने आया है। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित हिमतारा होटल में ठहरे एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती ने कथित तौर पर पहचान छिपाने के लिए युवती की मुस्लिम नाम से बनी फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए।

कार्यकर्ताओं को कमरे के बाहर देखकर युवक-युवती घबरा गए। दोनों ने दरवाजे से बाहर निकलने के बजाय खिड़की से टीन शेड पर छलांग लगा दी और वहां से भागने लगे। करीब 50 फीट तक शेड पर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। आगे बढ़ने पर नीचे गिरने का खतरा देख दोनों वापस लौट आए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना 12 नवंबर की शाम की है। हालांकि, 14 नवंबर को इससे जुड़े तीन वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया।



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कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही खिड़की से भागे दोनों

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिमतारा होटल में एक युवक और युवती के ठहरने की सूचना मिली थी। इसके बाद कार्यकर्ता होटल पहुंचे और संबंधित कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद युवक-युवती को जब बाहर कार्यकर्ताओं के होने का पता चला तो उन्होंने दरवाजे से निकलने के बजाय खिड़की से भागने की कोशिश की।

दोनों ने खिड़की से नीचे बने टीन शेड पर छलांग लगा दी और वहां दौड़ने लगे। करीब 50 फीट आगे जाने के बाद शेड का रास्ता खत्म हो गया। आगे बढ़ने पर नीचे गिरने का खतरा था, इसलिए दोनों वापस लौट आए। इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।

युवती की मुस्लिम नाम से बनाई गई थी आईडी

पुलिस के सामने आए मामले में कार्यकर्ताओं ने सलमान खान पिता मुबीन खान निवासी हर्राखेड़ा को सौंपा था। आरोप है कि युवक ने होटल में कमरा लेने के लिए युवती की मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी तैयार कराई थी। इसी पहचान पत्र के आधार पर होटल में कमरा बुक किया गया था।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवती की कथित फर्जी आईडी किसने तैयार की और इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया। होटल में कमरा बुक कराने के दौरान जमा कराए गए दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।

14 नवंबर को घटना से जुड़े तीन अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं। इनमें युवक को पकड़ने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में कार्यकर्ता होटल के अंदर पहुंचकर रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से युवक-युवती की आईडी दिखाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद होटल में दोनों की तलाश शुरू की जाती है। पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस होटल में जमा कराए गए पहचान पत्रों की सत्यता और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।