भोपाल में जर्मन कंपनी ने शुरू किया 160 करोड़ का प्लांट, डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाने का कच्चा माल होगा तैयार

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मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के साथ अब उत्पादन इकाइयों का विस्तार भी हो रहा है। भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी के बेनेकोर समूह की नई फैक्ट्री शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली से वर्चुअली इस इकाई का शुभारंभ किया। पहले चरण में कंपनी ने 160 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस प्लांट में डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाने में इस्तेमाल होने वाला हाइजीन नॉनवोवन मटेरियल तैयार किया जाएगा। अभी तक इस सामग्री के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था।