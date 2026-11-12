मध्यप्रदेश : लाड़ली बहनों के खाते में कल आएंगे 1500 रुपये, पिछोर से सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 42वीं किस्त

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मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार का दिन खास रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने की तरह इस बार भी 1500 रुपये पहुंचेंगे।