एमपी: भोपाल-इंदौर मेट्रो में 50 रुपये में बनेगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, देश के कई शहरों में कर सकेंगे सफर

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मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के यात्रियों के लिए 12 नवंबर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा शुरू की है। इस स्मार्ट कार्ड के जरिये यात्री भोपाल और इंदौर के साथ-साथ देश के उन सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो यात्रा कर सकेंगे, जहां यह व्यवस्था लागू है। इससे यात्रियों को बार-बार टिकट खरीदने या टिकट काउंटर की लंबी कतारों में लगने से राहत मिलेगी। कार्ड से यात्रा करने पर निर्धारित शर्तों के तहत 20 रुपये से अधिक के सामान्य किराये वाली एकल यात्राओं पर यात्रियों को 25 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है।