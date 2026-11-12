एमपी में नए डीजीपी की दौड़ में बचे 11 IPS अफसर: 20 नवंबर को UPSC चुनेगा 3 नाम, 23 तक हो सकता है एलान

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मध्यप्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बदलाव हुआ है। अब इस पद के लिए 12 की जगह 11 आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। विशेष पुलिस महानिदेशक जी. अखोटे ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की संख्या घटकर 11 रह गई है। नए डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 20 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगा। इस बैठक में अधिकारियों के नामों पर विचार करने के बाद तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल मध्यप्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से किसी एक को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त करेगी।