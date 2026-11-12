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एमपी में नए डीजीपी की दौड़ में बचे 11 IPS अफसर: 20 नवंबर को UPSC चुनेगा 3 नाम, 23 तक हो सकता है एलान

Thu, 12 Nov 2026 10:20 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 12 Nov 2026 10:20 AM IST
सार

मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति की दौड़ अब 11 आईपीएस अधिकारियों तक सिमट गई है। विशेष डीजी जी. अखोटे ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। 20 नवंबर को यूपीएससी तीन नामों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा। 23 नवंबर तक नए पुलिस प्रमुख के नाम का एलान संभव है।

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MP: 11 IPS Officers in Race for New DGP, UPSC to Shortlist 3 Names on November 20
पुलिस मुख्यालय, भोपाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बदलाव हुआ है। अब इस पद के लिए 12 की जगह 11 आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। विशेष पुलिस महानिदेशक जी. अखोटे ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की संख्या घटकर 11 रह गई है। नए डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 20 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगा। इस बैठक में अधिकारियों के नामों पर विचार करने के बाद तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल मध्यप्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से किसी एक को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त करेगी।
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20 नवंबर को तय होगा तीन नामों का पैनल
डीजीपी चयन की प्रक्रिया में अब 11 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। यूपीएससी की बैठक में इन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और निर्धारित पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके बाद तीन नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इसी पैनल से नए पुलिस प्रमुख का चयन करेगी। 
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इन अधिकारियों के नाम चर्चा में
नए डीजीपी पद के लिए विशेष डीजी उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, वरुण कपूर, पंकज श्रीवास्तव और आदर्श कटियार सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा विशेष डीजी रैंक के तीन अधिकारियों के नाम भी चयन प्रक्रिया में विचार के लिए शामिल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 नवंबर को विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए डीजीपी के नाम की घोषणा उनके दौरे से पहले या 23 नवंबर तक हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला यूपीएससी के पैनल और राज्य सरकार के चयन के बाद ही होगा।
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