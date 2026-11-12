मध्यप्रदेश में अमूल दूध 4 रुपए तक महंगा: गोल्ड का एक लीटर पैकेट अब 74 रुपए में मिलेगा

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मध्यप्रदेश में अमूल दूध पीने वालों को अब हर महीने ज्यादा खर्च करना होगा। कंपनी ने दूध की कीमतों में 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू हो गई हैं। अमूल गोल्ड का एक लीटर पैकेट अब 70 की जगह 74 रुपए में मिलेगा। वहीं, अमूल ताजा के एक लीटर पैकेट की कीमत 57 से बढ़ाकर 59 रुपए कर दी गई है। आधा लीटर वाले पैकेट भी एक से दो रुपए तक महंगे हुए हैं। प्रदेश में सांची के बाद अमूल दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है। अलग-अलग शहरों को मिलाकर रोजाना साढ़े चार लाख लीटर से अधिक अमूल दूध की बिक्री होती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंदौर का है, जहां प्रतिदिन करीब सवा लाख लीटर दूध बिकता है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी रोजाना 50 से 80 हजार लीटर तक अमूल दूध की खपत है।