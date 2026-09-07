आग लगाने की कोशिश: कर्मचारी ने महापौर की गाड़ी पर जलते कागज फेंके, नगर निगम मुख्यालय में हंगामा, मामला दर्ज
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 07 Sep 2026 08:07 PM IST
सार
नगर निगम मुख्यालय में कर्मचारी ने महापौर की गाड़ी पर जलते कागज फेंककर आग लगाने की कथित कोशिश की। सुरक्षाकर्मी गाड़ी से जलते कागज हटाते समय झुलस गया। कर्मचारी ने बच्चे को स्कूल से निकाले जाने और स्थायी नौकरी नहीं मिलने की बात कही। आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई।
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विस्तार
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भोपाल नगर निगम मुख्यालय अटल भवन में सोमवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब एक नगर निगम कर्मचारी ने महापौर मालती राय की सरकारी गाड़ी पर जलते हुए कागज फेंक दिए। आरोप है कि कर्मचारी ने गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। घटना दोपहर करीब 2:40 बजे निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार के पास हुई। कर्मचारी की पहचान सुनील गायकवाड़ के रूप में हुई है। वह निगम के उद्यान विभाग से जुड़ा है और सम्राट अशोक संगठन से भी संबंधित बताया गया है। वह एक बैग लेकर निगम मुख्यालय पहुंचा था। आरोप है कि उसने अपने बच्चे की किताबों के पन्नों में आग लगाई और जलते कागज महापौर की गाड़ी पर फेंक दिए। घटना के समय महापौर मालती राय पहली मंजिल स्थित अपने कार्यालय में थीं।
सुरक्षाकर्मी ने हटाए जलते कागज, हाथ झुलसा
जलते कागज गाड़ी पर गिरने के बाद निगम के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी रामसिंह यादव ने गाड़ी से जलता सामान हटाया। इस दौरान उनका हाथ झुलस गया।
बच्चे को स्कूल से निकालने का दावा
घटना के दौरान कर्मचारी ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। उसने दावा किया कि निगम में स्थायी कर्मचारी नहीं बनाए जाने के कारण उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपने रोजगार की स्थिति को लेकर नाराज था। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुनील के बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी और माना जा रहा है कि उसने हाल में इलाज कराया था।
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आयुक्त के निर्देश पर एफआईआर
घटना के बाद नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने उपायुक्त हिरेंद्र कुशवाह को कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महापौर मालती राय से घटना के संबंध में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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सुरक्षाकर्मी ने हटाए जलते कागज, हाथ झुलसा
जलते कागज गाड़ी पर गिरने के बाद निगम के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी रामसिंह यादव ने गाड़ी से जलता सामान हटाया। इस दौरान उनका हाथ झुलस गया।
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बच्चे को स्कूल से निकालने का दावा
घटना के दौरान कर्मचारी ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। उसने दावा किया कि निगम में स्थायी कर्मचारी नहीं बनाए जाने के कारण उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपने रोजगार की स्थिति को लेकर नाराज था। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुनील के बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी और माना जा रहा है कि उसने हाल में इलाज कराया था।
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आयुक्त के निर्देश पर एफआईआर
घटना के बाद नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने उपायुक्त हिरेंद्र कुशवाह को कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महापौर मालती राय से घटना के संबंध में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।