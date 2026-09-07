पितृपक्ष में रानी कमलापति-गया के बीच 3 विशेष ट्रेनें: 24 कोच होंगे,नर्मदापुरम-इटारसी समेत 17 स्टेशनों पर ठहराव

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नर्मदापुरम-इटारसी में ये रहेगा समय

रानी कमलापति से चलने वाली ट्रेन नर्मदापुरम शाम 4:34 बजे और इटारसी शाम 5:05 बजे पहुंचेगी। वापसी में गया से चलने वाली ट्रेन इटारसी दोपहर 2:05 बजे और नर्मदापुरम 2:43 बजे पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। इनमें 2 एसएलआर/डी, 4 सामान्य श्रेणी, 12 स्लीपर, 4 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं। विज्ञापन



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इन स्टेशनों पर ठहरेगी

ट्रेन दोनों दिशाओं में नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड पर रुकेगी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री ट्रेन के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी स्टेशन, रेल मदद 139, रेलवन एप और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से इस विशेष रेल सेवा का लाभ लेने की अपील की है।



रानी कमलापति से चलने वाली ट्रेन नर्मदापुरम शाम 4:34 बजे और इटारसी शाम 5:05 बजे पहुंचेगी। वापसी में गया से चलने वाली ट्रेन इटारसी दोपहर 2:05 बजे और नर्मदापुरम 2:43 बजे पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। इनमें 2 एसएलआर/डी, 4 सामान्य श्रेणी, 12 स्लीपर, 4 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं।ट्रेन दोनों दिशाओं में नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड पर रुकेगी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्री ट्रेन के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी स्टेशन, रेल मदद 139, रेलवन एप और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से इस विशेष रेल सेवा का लाभ लेने की अपील की है।

पितृपक्ष के दौरान गया जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रानी कमलापति से गया के बीच तीन विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी। इससे पितृपक्ष में गया जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति से 27 सितंबर, 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे गया पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01662 गया से 30 सितंबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 4:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।