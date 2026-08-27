ABVP का हुंकार अभियान: सरकारी कॉलेजों की बदहाली पर विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा, विरोध में कलेक्ट्रेट तक मार्च

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मध्यभारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि कई शासकीय कॉलेज जर्जर अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अनेक कॉलेजों में बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त है या मौजूद ही नहीं है, जिससे परिसरों में असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने भोपाल के एमवीएम महाविद्यालय में अभाविप के स्वच्छता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में शराब की बोतलें मिलने का हवाला देते हुए कॉलेज परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।अभाविप ने कॉलेजों के करियर मार्गदर्शन केंद्र, कैंटीन और पुस्तकालयों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि कई जगह करियर मार्गदर्शन केंद्र सक्रिय नहीं हैं, कैंटीन बंद पड़ी हैं और पुस्तकालयों में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधनों और उपकरणों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।भोपाल महानगर मंत्री आरती ठाकुर ने कहा कि मुद्दा सिर्फ सुविधाओं का नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य का है। उन्होंने स्वच्छ पानी, बेहतर शौचालय, छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं, अच्छी कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल और सुरक्षा को विद्यार्थियों का अधिकार बताया। अभाविप ने सरकार से प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों का तत्काल सर्वे कराने, समस्याओं की पहचान कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाने और आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’ अब विभिन्न रचनात्मक और आंदोलनात्मक माध्यमों से आगे जारी रहेगा और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।