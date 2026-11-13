भोपाल में सफाई की बड़ी चुनौती: सर्वेक्षण से बाहर होने के बाद तैयारी शुरू,लेकिन गीला-सूखा कचरा अलग करना मुश्किल

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स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में भोपाल को किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में जगह नहीं मिली। इससे पहले शहर स्वच्छता के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शामिल रहा है। अब निगम का लक्ष्य अगले सर्वेक्षण में प्रदर्शन सुधारना है। इसी के तहत कमिश्नर आरपी अहिरवार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुराने शहर के साथ ऐशबाग, शाहजहांनाबाद और करोंद जैसे इलाकों को प्राथमिकता में रखा गया है। इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधारने और कचरे के ढेर हटाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।शहर में घर-घर से कचरा उठाने के लिए 400 से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। ये रोजाना दो से तीन चक्कर लगाती हैं। कचरा पहले 17 गारबेज ट्रांसफर स्टेशनों पर पहुंचता है। इसके बाद कैप्सूल टैंकरों के जरिए आदमपुर खंती भेजा जाता है। व्यवस्था इतनी बड़ी होने के बावजूद घरों से ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने डोर-टू-डोर कलेक्शन में कचरे को अलग रखने की प्रक्रिया पहले की तरह शुरू नहीं की है। इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।3 नवंबर की रात से 6 नवंबर तक चली सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में 14 हजार से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए थे। इनमें 12 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी और दूसरे विभागों के करीब दो हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे। तीन दिन तक कचरा कलेक्शन प्रभावित रहा। शहर के सभी 85 वार्ड और 21 जोन इसकी चपेट में आए। इस दौरान 400 से ज्यादा कचरा गाड़ियां खड़ी रहीं। हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई का काम शुरू तो हुआ, लेकिन कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने की व्यवस्था अब तक सामान्य नहीं हो पाई है।हड़ताल के दौरान शहर के कई हिस्सों में कचरे के ढेर जमा हो गए थे। निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इन ढेरों को केवल हाथ से साफ करना आसान नहीं होगा। इसके लिए मशीनरी की मदद लेनी पड़ेगी। सफाई अभियान की योजना तैयार की गई है, लेकिन कर्मचारियों से तय निर्देशों के अनुसार काम कराने में भी परेशानी आ रही है।अपर आयुक्त अमन मिश्रा के मुताबिक, निगम सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू करेगा। इसमें घरों से ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग लेने पर जोर रहेगा। डोर-टू-डोर कलेक्शन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। निगम के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ हड़ताल के बाद बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना है, दूसरी तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2027 के लिए शहर की तैयारी करनी है।