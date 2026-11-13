जनार्दन मिश्रा के बयान पर भोपाल में प्रदर्शन: आलोक शर्मा का बंगला घेरा, पूछा-किसानों के सम्मान में कब बोलेंगे?

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प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि किसानों का अपमान करने वाले जनार्दन मिश्रा को केवल माफी मांगने से राहत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें नैतिकता के आधार पर सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज और तमाम परेशानियों के बीच मेहनत करके देश का पेट भरता है, लेकिन भाजपा के सांसद उसी अन्नदाता की जीवनशैली पर सवाल उठा रहे हैं।सक्सेना ने कहा कि भाजपा के कई नेता खुद को किसान पुत्र और किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी समझ से परे है। उन्हें सामने आकर किसानों के सम्मान के पक्ष में अपनी बात रखनी चाहिए।भोपाल सांसद के बंगले का घेराव करने के पीछे कांग्रेस ने किसानों के प्रति उनकी जवाबदेही का मुद्दा उठाया। सक्सेना ने कहा कि भोपाल के किसानों ने आलोक शर्मा को अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसे में उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के अधिकारों की बात संसद में उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने भी किसानों की समस्याएं रखनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता इसी जिम्मेदारी का अहसास कराने उनके निवास पहुंचे हैं।कांग्रेस ने सांसद आलोक शर्मा को सौंपे ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगें रखीं। इनमें किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने, कर्जमाफी और खेती से जुड़ी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इस्तीफा नहीं देते, तब तक किसानों के सम्मान का मुद्दा लेकर आंदोलन जारी रहेगा।जनार्दन मिश्रा ने किसानों को लेकर टिप्पणी की थी कि वे साल में तीन महीने खेती करते हैं और बाकी नौ महीने ताश खेलने तथा राजश्री और बोतल में समय बिताते हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसे अन्नदाताओं का अपमान बताते हुए सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और भाजपा से निष्कासित करने की मांग की थी। सांसद के माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस ने अपना विरोध जारी रखा है।