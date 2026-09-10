20 सितंबर से 20 ट्रेनें रहेंगी रद्द: भोपाल मंडल की ट्रेनों पर बड़ा असर, जाने कौन सी ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

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बीना स्टेशन और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए दोनों स्टेशनों के यार्ड में रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। काम के दौरान रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए रेलवे ने अलग-अलग तारीखों में 20 ट्रेनों को रद्द किया है।ललितपुर-बीना मेमू और बीना-ललितपुर मेमू 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरी अवधि में रद्द रहेंगी। दोनों ट्रेनों के 26-26 फेरे प्रभावित होंगे। ना-कटनी मुड़वारा और कटनी मुड़वारा-बीना मेमू 21 सितंबर को और फिर 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। दोनों ट्रेनों के 19-19 फेरे प्रभावित होंगे।यार्ड कार्य के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 26 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। वापसी में हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 27 सितंबर से 15 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। दोनों ट्रेनों के 19-19 फेरे प्रभावित होंगे।भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी और ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा बीना-रूठियाई और रूठियाई-बीना की चार मेमू ट्रेनें 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अलग-अलग सेवाओं में रद्द रहेंगी।ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस 2 और 9 अक्टूबर को रद्द रहेगी। वापसी में एसएमवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर को नहीं चलेगी। रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर और संतरागाछी-रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को रद्द रहेगी।भोपाल-दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस 9 से 15 अक्टूबर तक और दमोह-भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस 10 से 16 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। वहीं भोपाल-खजुराहो महामना एक्सप्रेस और खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को रद्द रहेंगी।रेलवे के अनुसार काम पूरा होने के बाद बीना और आगासौद स्टेशनों के यार्ड की परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों के संचालन में अधिक सुगमता आएगी। ट्रेनों के ठहराव और परिचालन का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। रीमॉडलिंग के बाद रेल परिचालन की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ट्रेनों के समयपालन में भी सुधार की उम्मीद है।रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सितंबर और अक्टूबर में बीना होकर यात्रा करने वाले यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति, मार्ग, ठहराव और प्रस्थान व गंतव्य स्टेशन की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। रद्द ट्रेनों की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।