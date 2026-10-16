मैहर-विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत: बीस जोड़ी ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, इन गाड़ियों की मिलेगी सुविधा
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 16 Oct 2026 05:51 PM IST
सार
शारदीय नवरात्र मेले में मैहर और विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 20 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया है। मैहर स्टेशन पर 14 जोड़ी ट्रेनें 11 से 22 अक्टूबर तक पांच मिनट रुकेंगी, जबकि विंध्याचल में छह जोड़ी ट्रेनों को 11 से 26 अक्टूबर तक दो मिनट का स्टॉपेज मिलेगा।
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विस्तार
शारदीय नवरात्र में मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर और मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने राहत दी है। नवरात्र मेले में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के ठहराव की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत मैहर स्टेशन पर 14 जोड़ी ट्रेनों को पांच मिनट और उत्तर प्रदेश के विंध्याचल स्टेशन पर छह जोड़ी ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए रेल यात्रा में सुविधा मिलेगी। रेल प्रशासन के अनुसार, मैहर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था 11 से 22 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। वहीं, विंध्याचल स्टेशन पर यह सुविधा 11 से 26 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। इन दिनों में संबंधित ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य के अनुसार उतरने और चढ़ने का अवसर मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के ठहराव और समय की जानकारी जांचने की सलाह भी दी है।
मैहर में इन 14 जोड़ी ट्रेनों को मिला ठहराव
नवरात्र मेले के दौरान मैहर स्टेशन पर जिन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है, उनमें लंबी दूरी की कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें अलग-अलग शहरों से यात्रियों को लेकर गुजरती हैं। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार, इन ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पांच मिनट रुकने की अनुमति दी गई है। मैहर में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस (11055/11056), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस (11059/11060), चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस (12669/12670), वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19051/19052) और कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस (11045/11046) शामिल हैं। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस (15268/15267), पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (11037/11038), पूर्णा-पटना एक्सप्रेस (17610/17609), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस (22103/22104) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस (18610/18609) को भी मैहर में ठहराव दिया गया है। बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस (22971/22972), पुणे-बनारस एक्सप्रेस (22131/22132), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) और सूरत-छपरा एक्सप्रेस (19045/19046) भी इस व्यवस्था में शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों को निर्धारित अवधि में मैहर स्टेशन पर पांच मिनट का अस्थायी ठहराव मिलेगा।
विंध्याचल में छह जोड़ी ट्रेनों से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु
विंध्याचल स्टेशन पर भी नवरात्र मेले को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां छह जोड़ी ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था 11 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इससे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को संबंधित ट्रेनों से विंध्याचल स्टेशन पर उतरने की सुविधा मिलेगी। विंध्याचल में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (12141/12142), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15945/15946) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) शामिल हैं। इनके अलावा भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12335/12336), एसएमवीटी बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस (12295/12296) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस (12167/12168) को भी विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव दिया गया है।
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यात्रा से पहले जरूर जांच लें ट्रेन का स्टॉपेज
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन के ठहराव, समय और परिचालन से जुड़ी नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। इसके लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा एनटीईएस, रेल मदद या हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे की इस व्यवस्था का उद्देश्य नवरात्र मेले के दौरान मैहर और विंध्याचल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रेल यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन के नंबर और निर्धारित ठहराव की जानकारी के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाएं।
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मैहर में इन 14 जोड़ी ट्रेनों को मिला ठहराव
नवरात्र मेले के दौरान मैहर स्टेशन पर जिन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है, उनमें लंबी दूरी की कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें अलग-अलग शहरों से यात्रियों को लेकर गुजरती हैं। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार, इन ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पांच मिनट रुकने की अनुमति दी गई है। मैहर में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस (11055/11056), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस (11059/11060), चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस (12669/12670), वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19051/19052) और कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस (11045/11046) शामिल हैं। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस (15268/15267), पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (11037/11038), पूर्णा-पटना एक्सप्रेस (17610/17609), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस (22103/22104) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस (18610/18609) को भी मैहर में ठहराव दिया गया है। बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस (22971/22972), पुणे-बनारस एक्सप्रेस (22131/22132), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) और सूरत-छपरा एक्सप्रेस (19045/19046) भी इस व्यवस्था में शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों को निर्धारित अवधि में मैहर स्टेशन पर पांच मिनट का अस्थायी ठहराव मिलेगा।
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विंध्याचल में छह जोड़ी ट्रेनों से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु
विंध्याचल स्टेशन पर भी नवरात्र मेले को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां छह जोड़ी ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था 11 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इससे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को संबंधित ट्रेनों से विंध्याचल स्टेशन पर उतरने की सुविधा मिलेगी। विंध्याचल में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (12141/12142), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15945/15946) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) शामिल हैं। इनके अलावा भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12335/12336), एसएमवीटी बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस (12295/12296) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस (12167/12168) को भी विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव दिया गया है।
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यात्रा से पहले जरूर जांच लें ट्रेन का स्टॉपेज
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन के ठहराव, समय और परिचालन से जुड़ी नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। इसके लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा एनटीईएस, रेल मदद या हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे की इस व्यवस्था का उद्देश्य नवरात्र मेले के दौरान मैहर और विंध्याचल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रेल यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन के नंबर और निर्धारित ठहराव की जानकारी के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाएं।