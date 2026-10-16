मैहर-विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत: बीस जोड़ी ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, इन गाड़ियों की मिलेगी सुविधा

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नवरात्र मेले के दौरान मैहर स्टेशन पर जिन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है, उनमें लंबी दूरी की कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें अलग-अलग शहरों से यात्रियों को लेकर गुजरती हैं। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार, इन ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पांच मिनट रुकने की अनुमति दी गई है। मैहर में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस (11055/11056), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस (11059/11060), चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस (12669/12670), वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19051/19052) और कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस (11045/11046) शामिल हैं। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस (15268/15267), पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (11037/11038), पूर्णा-पटना एक्सप्रेस (17610/17609), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस (22103/22104) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस (18610/18609) को भी मैहर में ठहराव दिया गया है। बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस (22971/22972), पुणे-बनारस एक्सप्रेस (22131/22132), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) और सूरत-छपरा एक्सप्रेस (19045/19046) भी इस व्यवस्था में शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों को निर्धारित अवधि में मैहर स्टेशन पर पांच मिनट का अस्थायी ठहराव मिलेगा।विंध्याचल स्टेशन पर भी नवरात्र मेले को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां छह जोड़ी ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था 11 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इससे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को संबंधित ट्रेनों से विंध्याचल स्टेशन पर उतरने की सुविधा मिलेगी। विंध्याचल में ठहराव पाने वाली ट्रेनों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (12141/12142), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15945/15946) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15647/15648) शामिल हैं। इनके अलावा भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12335/12336), एसएमवीटी बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस (12295/12296) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस (12167/12168) को भी विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव दिया गया है।रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन के ठहराव, समय और परिचालन से जुड़ी नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। इसके लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा एनटीईएस, रेल मदद या हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे की इस व्यवस्था का उद्देश्य नवरात्र मेले के दौरान मैहर और विंध्याचल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रेल यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन के नंबर और निर्धारित ठहराव की जानकारी के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाएं।